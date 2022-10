Mit altem neuen Schwung in die kalte Saison

Dieses Jahr kehrt eine besondere Trendfrisur auf die Köpfe zurück: Der Wegde Cut.

Bereits in den 1970er Jahren populär, später von Promis wie Victoria Beckham, Michelle Obama oder Naomi Watts getragen, feiert der Wegde Cut in diesem Herbst wieder sein Comeback. Der Name Wedge bedeutet auf Deutsch „Keil“, das erklärt die Form.

© Instagram Der Wedge Cut macht plattes Haar wieder voluminöser.

Chanel und Balenciaga holten den Wedge dieses Jahr auch auf den Laufsteg zurück. Er macht dem klassischen Bobschnitt gehörig Konkurrenz.

© Getty Images Victoria Beckham 2007 mit Wedge Cut. ×

Der Wedge Cut ist ein Kurzhaarschnitt, der hinten kurz gestuft ist, nach vorne läuft das Haar hingegen länger. Durch die diagonal laufende Form ist er besonders für runde und eckige Gesichter geeignet, bei dünnem und feinem Haar wirkt die Frisur voluminöser.