Martha Stewart: Mit 81 als Bademoden-Covermodel

Die US-TV-Köchin Martha Stewart hat sich mit 81 Jahren im Badeanzug für "Sports Illustrated“ ablichten lassen. Damit ist sie das bisher älteste Covermodel des Magazins.

Das Cover der ikonischen Bademodenausgabe des amerikanischen Magazins "Sports Illustrated" zierten bisher Frauen wie Megan Fox, Kim Kardashian oder Beyoncé. Nun zeigt sich die Star-Köchin Martha Stewart sehr freizügig auf dem Cover, und ist somit nicht nur das bisher älteste Covermodel des Magazins, sondern setzt auch ein Statement für Body Positivity - in jedem Alter.

Martha Stewart findet Cover-Shooting im Badeanzug „historisch“

"Als ich hörte, dass ich auf dem Cover von Sports Illustrated Swimsuit sein würde, dachte ich: 'Oh, das ist ziemlich gut.' Ich glaube, ich werde der älteste Mensch sein, der jemals auf dem Cover von Sports Illustrated zu sehen war“, sagte Stewart in einem Interview mit dem Magazin über das Cover. "Und ich denke nicht viel über das Alter nach, aber ich dachte, das sei irgendwie historisch.“ Stewart posierte für das Shooting von Fotograf Ruven Afanador in der Dominikanischen Republik und erscheint in insgesamt zehn Bademoden-Looks.

Mit dem unerwartetem Cover ermutigt Stewart Frauen jedes Alters stolz auf ihren Körper zu sein, und keine Angst davor zu haben, diesen in jeder Form zu präsentieren. We LOVE!

Star Köchin modelte bereits mit 15

Martha Stewarts Karriere begann nicht als Köchin, sondern sogar als Model im Alter von 15 Jahren. Später arbeitete sie als Börsenmaklerin an der Wall Street und gründete ein Catering-Unternehmen, das sich zu einem Lifestyle-Imperium entwickelte. Sie schrieb zahlreiche Kochbücher und wurde zum TV-Star.