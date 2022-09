Mailänder Fashion Week mit Austro-Beteiligung

Bühne frei: Heute startet Modewoche in Mailand - auch diesmal ist der Wiener Designer Arthur Arbesser wieder dabei.

Nach New York und London ist nun endlich Mailand an der Reihe, ab heute bis einschließlich 26. September erwacht die Stadt wieder zum Mode-Leben: hier trifft sich die Elite der Fashion-Welt, über sechzig Shows und zweihundert Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Labels wie Fendi, Cavalli, Prada, Armani oder Versace präsentieren ihre neuesten Kollektionen für die kommende Frühjahrssaison. Neben den größten Namen der Modebranche ist auch der Wiener Designer Arthur Arbesser wieder dabei, um am Samstag in einer Kunstgalerie seine neueste Kollektion vorzustellen.

© Getty Images Arthur Arbesser, Mailand 2019 ×