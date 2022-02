LVMH 2014 mit "exzellentem" Start Ein starkes Mode- und Ledergeschäft hat dem weltgrößten Luxusgüterkonzern LVMH nach eigenen Angaben einen "exzellenten" Start in das laufende Jahr verschafft. In der Sparte, die unter anderem Louis-Vuitton-Taschen und Dior-Parfum umfasst, stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten auf vergleichbarer Basis um neun Prozent, wie der Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte.