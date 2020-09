Louboutin ist in Wien gelandet!

Auf ziemlich leisen, dafür aber auf den berühmten und begehrten roten Sohlen kam er daher, der neue Christian Louboutin Store, der seit letzter Woche in den Wiener Tuchlauben auf alle Shoenistas wartet. Seit Jahren hofft man in der Bundeshauptstadt auf die Eröffnung einer Österreich-Dependance des französischen Luxus-Schuhladens. Jetzt ist es endlich so weit – und wir können uns ganz im Stile Carrie Brad-shaws mit heißen Heels im High-Fashion- Segment eindecken. Schuhbidu!



Tuchlauben 12

1010 Wien

www.christianlouboutin.at