Look spaltet Gemüter: Heidi Klum lässt die Fransen fliegen

In Kalifornien wurden am Wochenende erneut die 'Kid's Choice Awards' verliehen. Zu den Gewinnerinnen des Abends gehörte auch Heidi Klum – doch das Kleid des Topmodels war für viele alles andere als preisverdächtig.

Für die diesjährigen Kids' Choice Awards haben sich die Stars mal wieder herausgeputzt! Zu dem beliebten Event am Samstagabend erschien etwa Sängerin Kelly Rowland, Tennis-Ass Serena Williams und Germany's Next Topmodel-Chefjurorin Heidi Klum. Das Topmodel konnte sogar einen Preis mit nach Hause nehmen: Klum und ihre Kollegen von "America's Got Talent" wurden für die "beliebteste Realityshow" ausgezeichnet. Seit 2013 sitzt die Deutsche dort in der Jury. Für ihren Look erntete sie jedoch gemischte Reaktionen.

Schrill, schriller, Heidi Klum

Wie man es von dem Topmodel gewohnt ist, erschien Heidi Klum auch dieses Mal in einem auffälligen Outfit auf dem roten Teppich. Voller Freude ließ die 51-Jährige die Fransen fliegen und wählte für den Anlass ein kunterbuntes Fransenkleid des deutschen Designers Dawid Tomaszewski.

Im Netz häufen sich die Kommentare über Heidi Klums Look und bei den Meinungen spalten sich die Geister. Während einige Heidi für ihren mutigen und selbstbewussten Stil feiern, finden andere ihr Outfit wieder mal zu schrill. "Gruselig" und "Schriller Vogel" sind nur einige der negativen Reaktionen. Doch es gibt auch viele, die ihren Look bewundern: "Egal, was du trägt, du siehst immer fabelhaft aus!" und "Hauptsache, sie hat Spaß mit ihrem Look," lauten einige der positiven Kommentare ihrer Fans.

Apropos Spaß: Diesen hatte die Model-Mama garantiert. Heidi nutzte die langen Fransen ihres Kleides für eine eindrucksvolle und vor allem schwungvolle Tanzeinlage auf dem roten Teppich. Zu dem Show-Dress kombinierte sie silberne Pumps und rosa Nagellack. Das schönste Accessoire war allerdings wie immer ihr Lächeln. Doch ob man den Look nun schön findet oder nicht, eines steht fest: Heidi Klum weiß einfach, wie man auffällt!