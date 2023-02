× Lindsay Lohan glänzt wie schon lange nicht

Gestern startete die New Yorker Fashion Week. Lindsay Lohan ließ sie sich die Eröffnungsshow von Christian Siriano nicht entgehen.

Um ihre beiden Geschwister Ali, 29, und Cody, 26 am Catwalk mitverfolgen zu können, flog Lindsay Lohan am Donnerstag von Dubai zum Big Apple zur New Yorker Fashion Week. Die 36-jährige Sängerin und Schauspielerin nahm dort bei der Eröffnungsshow von Christian Siriano in der ersten Reihe neben Quinta Brunson von Abbott Elementary und Julia Stiles ("The Bourne Identity") Platz. In ihrem Outfit von Siriano glänzte sie wie ein goldener Engel. Nur die roten Haare haben etwas teuflisches.

Kombiniert hat sie den Look mit farblich dazu passendem Schmuck von Cartier und glänzenden High Heels. Das Outfit gibt es um um knapp 2.500 Euro zu kaufen:

Blumige Show

Christian Siriano wählte für den Runway ein florales Thema, die Models liefen in einem Blumenmeer.

Aber nicht nur der Laufsteg war mit bunten Blumen besetzt: Auch die Kleider selbst lassen Frühlingsgefühle sprießen.