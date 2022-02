Lila Grace Moss ist Star der Fashion Week

Die Tochter von Kate Moss als Braut am Laufsteg.

Die Modewochen gehen in die nächste Runde. Dieses Mal lädt die britische Hauptstadt zur Fashion Week. Besonders für Aufsehen sorgte dabei am Wochenende der Auftritt der Tochter von 90er-Supermodel Kate Moss (48). Sie lief für Designer Richard Quinn über den Laufsteg und präsentierte die moderne Interpretation eines Brautkleides. Das Minidress mit Raffungen und glitzernden Blumen-Applikationen stand der 19-Jährigen wie angegossen. Der Teenager tritt zwar in große Fußstapfen, meistert aber seinen Auftritt genauso professionell wie Mama Kate.

© Getty ×

Lila Grace Moss (19) am Laufsteg für Richard Quinn.