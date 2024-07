Leni Klum liefert im Bikini knackige Aussichten

Heiße Schnappschüsse im Bikini hat Leni Klum definitiv drauf. In einem knappen Zweiteiler posiert Heidi Klums Tochter für die Kamera und zeigt ihren trainierten Body.

Leni Klum scheint sich derzeit eine Auszeit am Meer zu gönnen. Mit Blick auf den Ozean genießt das Nachwuchsmodel eine erfrischende Abkühlung im kühlen Nass – und das sieht nicht nur absolut idyllisch aus, auch zieht der Klum-Sprössling modisch alle Blicke auf sich!

Leni Klum im knappen Animal-Print-Bikini

Die 20-Jährige versteht es nicht nur auf den roten Teppichen der Welt, mit ihren Looks für Aufsehen zu sorgen, sondern setzt auch gerne privat auf auffällige und knappe Outfits. Aktuell gewährt sie ihren fast zwei Millionen Instagram-Followern wieder einmal einen Blick auf ihre sexy Bademode.

© Instagram / @leniklum

Auf ihren Instagram-Stories postet Leni Klum einen Schnappschuss vor einer traumhaften Kulisse. Während im Hintergrund das Meer sanft rauscht, gönnt sich Leni eine Abkühlung im hauseigenen Outdoor-Pool. Sie trägt einen ultraknappen Bikini-String, kombiniert mit einem passenden Triangel-Top im stylischen Animal-Look. Sichtlich entspannt posiert sie am Pool und hält dabei eine kühle Getränkedose in der Hand. Ihre Augen verbirgt sie hinter einer dunklen Sonnenbrille, was ihren Look perfekt abrundet.

© Instagram / @leniklum

Das Bild bietet einen verführerischen Blick auf Lenis üppiges Dekolleté, ihren flachen Bauch und ihre schlanken Beine. Man darf gespannt sein, mit welchen traumhaften Anblicken uns Leni aus ihrem Strandurlaub noch überraschen wird.

© Instagram / @leniklum

Übrigens: Ihren Animal-Print-Bikini können wir nachshoppen, denn Leni hat uns die Marke verraten. Das heiße Two-Piece stammt von der Bademodenmarke Indah Clothing, wie das Model auf Instagram verrät.