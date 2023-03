Lena Hoschek läutet den Frühling ein

Lena Hoschek präsentiert ihre neue Kollektionen "Cottagecore" und "Business".

Die neue Kollektion von Lena Hoschek macht richtig Lust auf Sonne. Denn in romantischer Opulenz beflügelt Lena Hoscheks neue Spring/Summer 23 Kollektion, die den Namen „Cottagecore“ trägt, alle Sinne. Üppige Flowerprints treffen auf zarte Naturmaterialien und entführen in eine Welt, in der die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit den Weg zur Besinnung zurück zur Natur ebnet.

Unter den Cottagecore-Designs finden sich karierte Kleider, unzählige florale Kleider und Röcke, aufwändig gearbeitete Ruffle- und Spitzendetails und die Verwendung von Naturmaterialien, die das Bewusstsein für natürliche Ressourcen ins Gedächtnis rufen. Alle Kleidungsstücke sind mit viel Achtsamkeit designt und natürlich mit größter Sorgfalt verarbeitet, um ihre Trägerin für viele Saisonen zu erfreuen.

"Business"-Kollektion

Ab sofort laucht die Designerin auch ihre erste Business Collection und setzt damit ein Statement: Karriere und Weiblichkeit sollen einander nicht ausschließen, sondern vielmehr zu Business as usual werden. Mit figurbetonten Entwürfen und starken Bildern, bricht sie mit althergebrachten Tabus und formellen Schnitten und kreiert eine Linie, die klassisch und zeitlos ist.

Beide Kollektionen sind ab sofort in den Lena Hoschek Stores in Wien, Graz und Kitzbühel sowie online unter www.lenahoschek.com erhältlich.