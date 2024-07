× Königin Camilla wird an ihrem Geburtstag zur Braut

Königin Camilla feiert ihren 77. auf besondere Weise: Ihr Geburtstag fällt mit der Parlamentseröffnung in London zusammen. Und ihr Look ist dementsprechend mehr als feierlich!

Am 17. Juli feierte Königin Camilla ihren 77. Geburtstag. Am selben Tag fand dieses Jahr in London auch die Parlamentseröffnung statt. Das "State Opening of Parliament" ist seit jeher ein fest verankerter Termin im royalen Kalender. Und wie es die Tradition verlangt, las König Charles III. im Oberhaus die "King's Speech" vor. Daran kann selbst der Geburtstag seiner Gemahlin, Königin Camilla, nichts ändern. Doch statt Trübsal zu blasen, dass die Geburtstagsparty verschoben werden musste, begleitete die 77-Jährige ihren Mann zum Termin. Besonders beeindruckend war vor allem ihr Geburtstagslook, das stark an ein Hochzeitskleid erinnerte.

Königin Camilla wird zum Blickfang

Ihre Majestät feierte den Tag in einem Brautlook mit dezenten Puffärmeln und einem floral bestickten Saum. Dazu kombinierte Camilla silberne Pumps und eine silberne Clutch. Auf ihrem Kopf funkelte das berühmte "Diamond Diadem", auch bekannt als "George IV State Diadem", und um ihren Hals trug sie die prachtvolle "Coronation Necklace" mit 25 großen Diamanten.

Harmonisch, schick und klassisch: Die Königin wirkte mit ihrem Outfit wie eine prächtige Monarchin, die zum Altar schreitet, um zu heiraten. Ein wahrhaft bezaubernder Brautlook.

Weiß ist eine bedeutungsvolle Farbe für die Royals. Sie symbolisiert Reinheit und die Nähe zum Göttlichen. Deshalb trug Camilla auch am Tag der Krönung ein weißes Kleid und wählte es erneut für die feierliche Parlamentseröffnung im letzten Jahr. Der Look steht ihr jedenfalls hervorragend!