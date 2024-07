Königin Camilla und Prinzessin Kate: Diese Stil-Regel sorgt im Palast für Streit

Königin Camilla und Catherine, die Prinzessin von Wales, werden beide für ihren herausragenden Stil gelobt. Dennoch sorgen die Outfits der Royal-Ladies im britischen Königshaus gelegentlich für Streit.

Als Royal genießt man natürlich die einen oder anderen Privilegien. Das heißt aber noch lange nicht, dass man machen kann, was man will. Und erst recht nicht, dass man tragen darf, was man möchte. Denn wenn Royals sich für offizielle Termine kleiden, haben sie gewisse Regeln zu beachten. Auch Königin Camilla und Prinzessin Kate müssen sich bei öffentlichen Auftritten an die royalen Protokolle halten, die Kleidung betreffen. Doch eine bestimmte Outfit-Regel sorgt im britischen Königshaus für Konfliktpotenzial.

Camilla und Kate: Deshalb haben ihre Looks Streitpotenzial

Königin Camilla ist bekannt für ihren dezent-eleganten Stil, der oft durch mittellange Kleider und passende Mäntel geprägt ist. Auch Prinzessin Kate bevorzugt elegante und modische Outfits. Doch nicht nur ihr guter Modegeschmack verbindet die beiden royalen Damen, sondern auch dieselbe Lieblingsfarbe. Sowohl Camilla als auch Kate haben eine Vorliebe für Blau, und erscheinen zu besonderen Anlässen nicht selten in blauen Looks.

Königin Camillas Lieblingsfarbe ist Blau. © Getty Images ×

Allerdings gibt es im britischen Königshaus eine Regel, die besagt, dass Camilla als Königin die Farbe ihrer Kleidung vor anderen royalen Damen, einschließlich Kate, wählen darf. Diese Regel, eingeführt von Camillas persönlicher Ankleidedame Jacqui Meakin, spiegelt die königliche Rangordnung wider, zu der auch Kleidung und Farbwahl gehören, wie ein Palast-Insider gegenüber "Express UK" enthüllte. Das heißt: Wenn Camilla Blau tragen möchte, muss Kate eine andere Farbe wählen.

Die zwei Royal-Damen dürfen nur dann die gleiche Farbe tragen, wenn der Ton unterschiedlich ist. © Getty Images ×

Mit der strengen Regel machte sich Camillas Dresserin im Palast anfangs sehr unbeliebt, aber mittlerweile wird sie etwas flexibler gehandhabt: Solange die Blautöne stark voneinander abweichen (z. B. sehr hell und sehr dunkel), dürfen sowohl Camilla als auch Kate die gleiche Farbe tragen. Klingt vielleicht absurd, doch an dem Palast-Gerücht könnte tatsächlich etwas dran sein, denn bis jetzt haben sich Camilla und Kate noch nie gleichzeitig in ähnlichen Blautönen gezeigt.

Prinzessin Kate darf nur Blau tragen, wenn Camilla sich für eine andere Farbe entscheidet. © Getty Images ×

Die Regel gilt laut dem Insider übrigens auch für andere Farben. Die einzige Ausnahme sind Kleider in Schwarz und Weiß - diese Farben dürfen Kate und Co. auch dann tragen, wenn Camilla sich dafür entscheidet.