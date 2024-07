× Knapp & knackig: Die heißesten Bikini-Looks der Stars

Wenn die Sonne scheint und das Meer ruft, holen auch die Stars ihre heißesten Bikinis hervor. Ganz nach dem Motto: Je knapper, desto besser präsentieren Kylie Jenner, Alessandra Ambrosio und Co. ihre Kurven im sexy Zweiteiler.

Die Urlaubssaison hat begonnen und auch die Stars und Sternchen freuen sich darauf, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Und auch wir haben einen Grund zur Freude, denn die Promi-Damen versorgen uns regelmäßig mit heißen Urlaubsschnappschüssen und präsentieren ihren beneidenswerten Traumkörper. Wir haben die besten Beach-Looks zusammengestellt, von denen wir uns auch so einiges abschauen können.

Die heißesten Beach-Looks der Stars

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio genoss am Wochenende ein paar sonnige Tage auf Sardinien und nutzte die Gelegenheit, um ihren Bikinibody perfekt in Szene zu setzen. Der heiße Zweiteiler des brasilianischen Supermodels gewährte dabei freie Sicht auf ihre gestählten Bauchmuskeln, während sie sich beim Schwimmen im Meer abkühlte.

Suki Waterhouse

Bei diesem heißen Anblick ist es kaum zu glauben, dass Suki Waterhouse erst vor vier Monaten ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Doch der Körper der Neu-Mama sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung. Via Instagram teilte die Frau von Robert Pattinson sexy Posts von ihrem Pool-Day und scheint sich im knappen Beach-Look so richtig wohlzufühlen.

Kylie Jenner

© Instagram/@khy ×

Auch Kylie Jenner heizt ihren Fans mit neuen Bikini-Pics ordentlich ein. Im XXS-Bikini gewährt die 26-Jährige tiefe Einblicke und stellt ihre sexy Kurven perfekt zur Schau. Doch die Unternehmerin befindet sich nicht etwa im Urlaub, sondern promotet damit die neue Sommerkollektion ihrer Modemarke KHY.

Lili Reinhart

© Instagram/@lilireinhart ×

Ins Schwitzen kommen wir auch bei diesen Fotos. Lili Reinhart urlaubt derzeit auf Cabo und gönnt sich eine Auszeit. Auf Instagram lässt sie uns an ihrem Urlaub teilhaben und sorgt mit einer Reihe an sexy Schnappschüssen für Aufsehen. Der Riverdale-Star posiert im Two Piece mit Kirschen-Print und präsentierte ihren durchtrainierten Körper, der sich wirklich sehen lassen kann.

Michelle Hunziker

© Instagram/@therealhunzigram ×

Neben Frauke Ludowig versorgen uns auch andere Stars mit Bikini-Schnappschüssen. Allen voran Michelle Hunziker, die im braunen Zweiteiler besonders tief blicken lässt.

Ekaterina Leonova

Auch Ekaterina Leonova schwört auf ein ziemlich heißes Modell. Die Profitänzerin setzt auf einen pinken Bikini, der ihren Teint noch mehr gebräunt aussehen lässt.