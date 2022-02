Kim Kardashian zeigt ihre Lieblings-Looks.

Pünktlich zum bevorstehenden Tag der Liebe präsentiert Modemacherin Kim Kardashian ihre Dessous-Kollektion für den Valentinstag. Ganz egal ob in sündigem Rot, elegantem Schwarz oder in Bronze-Tönen - das millionenschwere It-Girl macht in allen Outfits eine gute Figur. Alle Looks finden Sie auf skims.com



Kampagnen-Star von Balenciaga

Neben ihrem Erfolg als Designerin ist die 41-Jährige ab sofort auch das neue Kampagnen-Gesicht von Balenciaga. Gemeinsam mit der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert und dem in London lebenden Model Tommy Blue ist sie das Aushängeschild der neuen Kollektion. Ob im Leoprint-Mantel oder im hautengen, schwarzen Zweiteiler – keine andere könnte die sexy Looks des hippen Luxus-Labels besser verkörpern.