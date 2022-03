Kim Kardashian im Balenciaga-Plastik-Look

Kim Kardahsian sorgte bei der Fashion Week in Paris für Aufsehen.

Reality-TV-Star Kim Kardashian (41) zeigte bei der Modewoche in Paris, wie man sich einfach und günstig ein Fashion Week-Outfit basteln kann. Passend zur Runway-Show von Balenciaga, ließ sich die 41-jährige SKIMS-Gründerin nämlich vorab von ihrem Team von Kopf bis Fuß mit Klebeband einwickeln – mit großem Balenciaga-Schriftzug darauf. Unter den Klebestreifen trug sie einen schwarzen Catsuit. Abgerundet wurde der Look mit Balenciagas Hourglass-Handtasche (ebenfalls mit Klebeband verziert), einer schwarzen Sonnenbrille und schwarzen Heels. „Ich habe Angst, dass es reißt, wenn ich mich hinsetze“, gab Kardashian zu. "Soll ich es einfach krachen lassen?", fragte sie die Fotografen. Der Look hat definitiv Wiedererkennungswert – auch ohne Luxus-Brand!

© Instagram

Kim wurde von zahlreichen Helfern mit Klebeband eingewickelt.

© Instagram

In ihrer Instagram-Story zeigte sie wie der Look entstanden ist.