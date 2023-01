Kate Moss wird 49: Ihre schönsten Party-Looks

Das britische Supermodel Kate Moss ist seit ihrem Laufsteg-Debüt eine Stilikone wenn es um Party-Looks geht. Zur Feier ihres Geburtstages zeigen wir ihre schönsten Looks.

Kate Moss feiert am 16. Januar ihren 49. Geburtstag. Kaum zu Glauben, dass sie somit schon drei Jahrzehnte als das Supermodel schlecht hin gilt. Seit Anfang der 1990er eroberte Moss die Modeszene und shootete für die größten Modemarken der Welt Kampagnen, und lief in Paris, Mailand und New York auf den Laufstegen aller nennenswerten Brands. Doch auch abseits ihrer Karriere, bestimmte das Topmodel mit ihren Street-Style und Red-Carpet-Looks Modetrends. Ihre Stil-Favoriten: Slip-Dresses, Minikleider und viel Haut.

Anlässlich ihres Geburtstags haben wir ein paar ihrer schillerndsten Party-Looks herausgesucht, die vielleicht auch Ihnen als Outfit-Inspiration für die nächste Geburtstagsfeier dienen können.