Jennifer Lopez achtet bei ihrem Outfit und der Deko auf jedes Detail.

Jennifer Lopez mag es perfekt. Selbst zu Weihnachten stimmte sie Baum und Outfit ab. Das Gucci-Kleid hatte denselben Blauton wie der Baumschmuck, die bordeauxroten Schleifen auf dem Kleid wiederholten sich in der restlichen Dekoration.



Der Look erinnerte aber eher an ein Schulmädchen, als an einen Weihnachtsengel. Die Sängerin wollte Weihnachten mit Ben Affleck heuer „noch spezieller“ machen.