Ivana Ho: Wenig Stoff für viel Geld

Auf Instagram präsentiert sich das Model in einem Cutout-Look von Mugler.

Sie ist für ihren luxuriösen und auffälligen Kleidungsstil bekannt. Jetzt zeigt Ivana Ho einmal mehr, was sie im Kleiderschrank hat. Im Four Seasons Hotel in Florida posiert sie in einem Outfit von Thierry Mugler vor einem Spiegel. Dafür, dass der Look so wenig Stoff benötigt, hat Ivana dann doch viel hingeblättert.

© Instagram / Ivana Ho

Die „Hose“ schlägt sich mit 690,- Euro zu Buche. Die „Korsage“ kostet 490,- Euro. Insgesamt also 1.280,- Euro. Wer das nötige Kleingeld hat, kann die luxuriösen Teile online nachshoppen.