Isabel Marant: Erster Store in Wien

Am Bauernmarkt 16 eröffnet kommenden Montag der erste Isabel-Marat-Shop in Wien.

Deluxe Shopping-Neustart in Wien. Pünktlich zum Ende des Lockdowns darf man sich auf ein neues Boutique-Highlight am Bauernmarkt freuen. Nicole Doleh holt die Marke als Monobrand-Konzept nach Wien: „Als Kunde kann ich so komplett in eine Welt eintauchen und mich darin wohlfühlen, ohne von anderen Produktwelten irritiert zu werden“, erklärt sie.

Der neue Isabel Marant Store in Wien: Bauernmarkt 16 1010 Wien



Inked-Boutique macht Platz für Marant-Store

In ihrer inked-Boutique bietet Doleh seit vielen Jahren Stücke aus Isabel Marants Kollektionen an, jetzt wird die inked-Boutique vom Bauernmarkt 16 ins Netz verlegt: „Dort werden wir weiterhin ausgewählte Stücke unserer Lieblingsdesigner anbieten“, verspricht sie.