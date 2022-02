Irina Shayk im sexy Cut-Out-Look

Das Supermodel zeigt uns wie verführerisch der Trend sein kann.

Ein modischer Trend der uns auch in diesem Jahr begleiten wird sind "Cut-Outs" in allen möglichen Varianten. Diese geben jedem Look im Handumdrehen einen besonderen Twist und sehen aufregend aus. Das weiß auch das russische Supermodel Irina Shayk (36). Begnadet für ihre verführerischen Outfits, zeigt die 36-Jährige jetzt via Instagram, wie man den "Cut-Out-Trend" perfekt stylt. In einem schwarzen Burberry-Kleid, das nur durch drei goldene Metallringe zusammen gehalten wird, posiert das Supermodel lasziv vor der Kamera. Perfekt ergänzt wird die Kreation von Creativ-Director Ricardo Tisci, mit schlichten Creolen und knallrotem Lippenstift.