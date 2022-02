Irina Shayk bei skurriler Show am Runway

Supermodel Irina Shayk bei der Londoner Fashion Week kaum zu erkennen.

Die Fashion Week in London sorgt seit Freitag für viele modische Highlights in der britischen Hauptstadt. Noch bis zum 22. Februar können dort Promis und Modebegeisterte die neuesten Trends für Herbst/Winter 2022/23 bewundern und sich inspirieren lassen.Vor allem die Show von Richard Quinn sorgte für Aufsehen, als Supermodel Irina Shayk (36) komplett verhüllt im fuchsiafarbenen Super-Oversize-Look posierte. Unter den vielen Lagen Stoff war von der Russin nicht viel zu sehen. Auch die anderen Kreationen des Londoner Modemachers ließen so gut wie keine Formen der schönen Russin erkennen. Das Gute daran: Sollte der Trend wirklich seinen Weg in die Shops finden, ist eine Frühlings-Diät nicht mehr notwendig!

