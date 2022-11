Zu ihrem Oversize-Look kombiniert Bella Schuhe in der neuen Trendfarbe.

Lässig. Weiße Sneaker sind der Klassiker, doch jetzt kommt Kobaltblau. Die Männerschuhe von Nike in der Trendfarbe trägt Bella Hadid am liebsten in Kombination mit XXL-Bomberjacke und Oversize-Trainingshose in Camouflage.

Scheint fast so, als hätte sich Hadid am Kleiderschrank ihres Freundes bedient.





Den Luxus-Turnschuh Supreme x Air Max 95 Lux Hyper Cobalt-Sneaker von Nike gibt’s ab 1.000 Euro.