H&M gibt neue Designer-Kollektion bekannt

Auch heuer wird es eine H&M-Designerkollektion geben! Knappe drei Wochen vor dem Launch ist nun auch die Katze aus dem Sack: Dieses Jahr macht der schwedische Textilriese mit dem Kult-Label The Vampire's Wife gemeinsame Sache. Hinter dem mystischen Namen steckt die britischen Designerin und Muse Susie Cave. Die Partnerin des Musikers Nick Cave ist ein absoluter Favorit von Mode-Insidern und VIPs wie Kate Moss oder Herzogin Kate lieben ihre Statement-Looks.

The Vampire’s Wife ist bekannt für Silhouetten im Retro-Look und glamouröse Details.The Vampire’s Wife x H&M-Linie beinhaltet Statement-Pieces wie Minikleider aus Spitze mit starken Schultern, Samtlooks und ein langes „Street-Sweeper-Dress“ - so nennt Susie Cave ihre Modelle aus Spitze. Und das Beste an der Kollektion: Die Kleidungsstücke wurden aus nachhaltigen Materialien hergestellt. “Es war eine absolute Ehre als ich gefragt wurde, ob ich als Designerin und Creative Director für eine Kollaboration mit H&M zusammenarbeiten möchte. H&M ist es gelungen die mystische und sinnliche Welt von The Vampire’s Wife zum Leben zu erwecken”, sagt Designerin Susie Cave.

Ab dem 22. Oktober 2020 ist die Kollektion in ausgewählten Stores und online auf hm.com erhältlich.

