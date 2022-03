× Herzogin Kate begeistert im Karibik-Look

Low-Budget-Outfit: Herzogin Kate zieht in Belize alle Blicke auf sich.

Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) absolvieren derzeit eine einwöchige Reise durch die Karibik. Kein einfacher Besuch, in Anbetracht der kolonialen Vergangenheit. Während der erste Tag der Reise von Protesten überschattet war, verlief der zweite Tag reibungslos. Wie immer stand auch Kates Outfit im Fokus des Events.

© Getty ×

Herzogin Kate im Midi-Dress von Tory Burch.

Royales Outfit um 800 Euro

Das Paar traf am Sonntag mit einigen Dorfbewohnern des mittelamerikanischen Landes Belize zusammen. Gemeinsam wurde traditionelle Schokolade hergestellt und getanzt. Kate trat in den Farben der Belize-Flagge in einem blau-roten Tory Burch-Mididress und Ohrringen der französischen Marke Sézane auf. Abgerundet wird das Outfit mit Plateau-Wedges vom New Yorker Designer Stuart Weitzman. Alles in allem kommt der royale Look auf rund 800 Euro.