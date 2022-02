Herzogin Kate begeistert im 60-Euro-Outfit

Herzogin Kate (40) beweist ein weiteres Mal, dass royale Looks nicht teuer sein müssen.

Von königlich elegant bis casual – Herzogin Kate (40) hat in Modefragen stets das royale Näschen vorn. Millionenfach werden ihre Looks kopiert, umso besser, dass die 40-Jährige immer öfter auf bezahlbare Mode von der Stange, als auf teure Haute Couture setzt. So auch bei ihrem Dänemark-Besuch im Namen ihrer Stiftung „Royal Foundation Centre of Early Childhood“. Passend wählte sie ein Outfit in den Nationalfarben: Zu einer schwarzen Marlenehose, klasischen Pumps und einer Handtasche von Aspinal of London sowie einer weißen Bluse von ME+EM kombinierte die royale Fashion-Ikone einen doppelreihigen Blazer mit Strukturmuster in Rot von ZARA für nicht einmal 60 Euro. Bereits im Zuge der Fußball-Europameisterschaft im Juli 2021 trug die Dreifach-Mama das besagte Must-have.

© Getty ×

Herzogin Kate bei ihrem Dänemark-Besuch im roten Blazer von ZARA.