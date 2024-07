× Heiß, heißer, Sylvie Meis: TV-Beauty designt Sommer-Styles für Hofer

Sylvie Meis gibt's bald wieder zum HOFER Preis. Am 22. Juli bringt die TV-Beauty gemeinsam mit dem Discounter neue Sommer-Styles auf den Markt.

Erst im Mai startete Sylvie Meis sportlich in den Sommer und designte eine Sport-Kollektion für HOFER. Nur zwei Monate später dürfen sich ihre Fans auf die nächste Kollektion freuen: Von Bikinis über Morgenmäntel bis hin zu Pyjamas – Sylvie Meis hat für HOFER eine Sommerkollektion kreiert, die uns die heiße Jahreszeit noch schöner machen.

Sommer-Styles von Sylvie Meis

Die neuen Sommer-Styles der Stilikone sind ab dem 22. Juli in allen österreichischen Filialen erhältlich. Die neue Linie der gebürtigen Niederländerin bringt Sommer, Sonne und gute Laune mit sich. Die Kollektion zeichnet sich durch trendige Stücke aus, die nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch hohen Tragekomfort überzeugen.

© HOFER / PR ×

Egal ob am Strand, im Schwimmbad oder zu Hause – die neuen Bikinis und Badeanzüge setzen ihre Trägerinnen perfekt in Szene und sorgen für einen stilvollen Auftritt. Für entspannte Stunden nach einem sonnigen Tag bietet die Kollektion auch luftige Pyjamas, die angenehme Nächte bei heißen Temperaturen garantieren.

© HOFER / PR ×

Die neuen Styles punkten mit weichen Materialien, maximalem Tragekomfort sowie trendigen Farben und Mustern. Der Bikini ist in den eleganten Farbtönen Lavender und Black erhältlich, der Badeanzug in süßem Pink und der Pyjama in den Farben Lavender, Blue und Floral. Alles selbstverständlich zum gewohnt günstigen HOFER-Preis. Auch in puncto Passform bleibt kein Wunsch offen: Die Sommer-Styles-Kollektion bietet eine breite Palette an Größen, sodass jede Frau garantiert ihr passendes Lieblingsteil für den Sommerurlaub finden kann.