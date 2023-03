Heidi & Co. bei exzentrischem Schaulauf

VIPs beim Mode-Gipfel in Los Angeles. Supermodels wie Heidi Klum oder Alessandra Ambrosio wagten aufsehenerregende Fashion-Experimente.

Kein Auftritt von Heidi Klum ohne Skandal oder Skandälchen. Auch am Dienstagabend bei den Fashion Trust U.S. Awards in Los Angeles war das nicht anders. Auf den ersten Blick war ihr metallisches Kleid von Kate Barton ein gelungener Hingucker, sieht man genauer hin, traut man seinen Augen kaum. Anstatt einer Handtasche baumelte ein Plastikfisch von ihrem Handgelenk. Bei einem regulären Event womöglich eine fragwürdige Stil-Entscheidung, doch angesichts des avantgardistischen Rahmens - Gastgeber der Veranstaltung war die amerikanische Modegesellschaft - ein durchaus passables Accessoire.

Starke Mode-Statements

Auch die anderen VIPs wagten den großen Mode-Auftritt: Demi Moore im XL-Mantel zum kellygrünen Kleid, Kate Beckinsale im Transparent-Look oder Paris Jackson mit tiefem Ausschnitt. Alle Looks zum Durchklicken: