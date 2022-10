Halloween-Trends zum Fürchten

Der Countdown läuft: In ein paar Tagen ist wieder Halloween.

Grusel. Was in Amerika schon ewig zelebriert wird, findet auch hierzulande immer mehr Anklang. Halloween steht in wenigen Tagen vor der Tür und da ist vor allem eines wichtig: ein kreatives Kostüm.

In den vergangenen Jahren waren es Kostüme aus der Serie Squid Game und Haus des Geldes. Dieses Jahr geht der Trend zur Science-Fiction Serie Stranger Things. Ein klassischer Allrounder ist das Zombie-Kostüm, aber auch Superhelden, Feen, Vampire oder Hexen kommen nie aus der Mode.

Halloween-Kostüm-Trends 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Instagram © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Instagram © Getty Images Die Queen of Halloween. Heidi Klum braucht mehrere Monate für ihre Kostüme. © Getty Images

Mit Kunstblut und unechten Wunden lässt sich jedes Kostüm leicht aufwerten.

Für Halloween-Rezept-Ideen, klicken Sie hier.