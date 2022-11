× Hailey posiert in Victoria’s-Secret-Dessous

Die Ehefrau von Justin Bieber zeigt, was sonst nur der Sänger sehen darf.

Traum. Die endlos langen Beine setzt sie mit Strapsen in Szene, die schlanke Taille wird von einem halb transparenten Korsage-Body umhüllt – Justin Biebers Ehefrau Hailey Bieber verdreht ihren Fans mit ihrem neuesten Instagram-Posting ganz schön den Kopf.

Zum wiederholten Mal modelt die Amerikanerin für die begehrte Dessousmarke Victoria’s Secret. Was Justin normalerweise im Schlafzimmer zu Gesicht bekommt, dürfen die Fans nun also auch begutachten. Überraschenderweise sind aber nicht alle so angetan von dem sexy Foto. „Die Supermodel-Ära ist vorbei“, „Es tut mir leid, aber das geht gar nicht“ und „Du solltest den Typen feuern, der das Bild bearbeitet hat“, lauten drei der unfreundlichsten Kommentare.

Der Bodysuit in Grün, den Hailey Bieber auf dem Kampagnen-Foto trägt, ist bereits auf der Homepage des Wäschelabels um 114 Euro erhältlich.