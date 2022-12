× „Gürtel-Trend“ erobert Promi-Szene

Weniger ist mehr. Das dachten sich an diesem Wochenende wohl auch Megan Fox und Kim Kardashian.

Kim Kardashian und Megan Fox wurden am Wochenende beide bauchfrei und mit (sehr) knappem Oberteil abgelichtet, welches eher an Gürtel erinnert als an ein Top. Megan Fox ließ dabei sogar ihren Underboob rausblitzen. Ihr Outfit kombinierte sie mit einem auffälligen Hut.

Megan Fox war gemeinsam mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly beim Audacy Beach Festival in Florida, wo der 32-jährige Sänger einen Auftritt hatte.

Kim gehörte zu einer Reihe von Promis – darunter Madonna , James Blake , Travis Scott , Rande Gerber , Serena Williams , Khloe Kardashian und Leonardo DiCaprio – die sich für Art Basel Miami trafen - die größte Kunstparty unter Palmen. Normalerweise trägt Kim für solche Anlässe die neueste Balenciaga - Kollektion. Aber nach der Kampagne rund um den Kinderporno-Skala des Labels nimmt sie von der Marke Abstand.