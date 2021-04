Bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards präsentierten sich die Nominierten von zu Hause aus in prachtvoller Haute Couture.

Unter der Corona-Krise leidet auch die aktuelle Award-Season. Statt Stargetümmel auf den roten Teppichen der Welt gibt es Videokonferenzen mit den Celebrities. Doch bereits die Golden Globes haben gezeigt, dass sich die Stars dadurch nicht davon abhalten lassen sich in feinsten Zwirn zu kleiden. So saßen auch bei den Screen Actors Guild Awards 2021 sowohl die Nominierten als auch alle Gäste in teuren Roben der angesehensten Designer weltweit zu Hause vor der Webcam.

Bei den Screen Actors Guild Awards werden Preise in 15 Kategorien vergeben, sechs davon für den Bereich Film und neun für Fernsehen. Im Unterschied zu den Golden Globes und den Oscars werden hier auch Auszeichnungen für die besten Schauspiel- und Stuntensemble vergeben.

Lily Collins in libanesischer Couture

Lily Collins zog am Abend der SAG Awards alle Blicke auf sich. Die bildschöne Schauspielerin hatte bereits im Februar die Aufgabe gemeinsam mit Schauspielkollege und Rapper Daveed Diggs die Nominierten der einzelnen Kategorien über Instagram zu verkünden. Der Star der Netflix-Serie Emily in Paris begeisterte bei der Verleihung mit einem pastell-rosa Minikleid des libanesischen Designers Georges Hobeika.

Das Kleid ist in A-Linie mit einem hohen Halsausschnitt und kurzen Ärmeln geschnitten. Besonders auffällig sind die zahlreichen Verzierungen. Hunderte von rosa Juwelen verleihen dem Minikleid ein extravagantes Flair und feine Blumenstickereien schmücken den Stoff. Bei genauerer Betrachtung fällt auch ein aus Schmucksteinen geformtes Flügelpaar an der Taille auf. Das Outfit wird kombiniert mit dezentem Schmuck von Cartier, Riemchensandalen der Marke Casadei und einem natürlichen Make-Up. Lilys Look bei den SAG Awards war einfach Top!

Jurnee Smollett ganz in pink

Lily Collins war nicht die Einzige, die bei den SAG Awards auf ein pinkes Kleid eines libanesischen Designers setzte. Die Schauspielerin Jurnee Smollett, nominiert für das beste Schauspielensemble für die Serie Lovecraft Country, begeisterte mit einer besonders auffälligen Robe. An Extravaganz ist das pinke Couture Kleid des libanesischen Modeschöpfers Zuhair Murad kaum zu übertreffen.

Das Kleid aus Bordeaux-Taft ist in einem modernen High-Low-Cut geschnitten und betont durch den tiefen Ausschnitt besonders das Dekolleté, das sich bei Jurnee Smollett auf alle Fälle sehen lassen kann! Der dramatische Effekt des Kleides wird durch das schulterfreie Design verstärkt. Ganz nach dem Motto 'mehr ist mehr' vollendet sie ihren Look mit Diamant- und Rubinschmuck von Bulgari.

Anya Taylor-Joy in Vera Wang

Anya Taylor-Joy wurde mit einem Screen Actors Guild Award für ihre Schauspielleistung in der Hit-Serie Das Damengambit ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen bei der Verleihung setzte die Newcomerin auf ein schlichtes Design der Stardesignerin Vera Wang. Ihr Kleid war dabei inspiriert durch Retro-Nachthemden. Anya Taylor-Joy kann einfach alles tragen! An ihr wirkt selbst ein so schlichtes Kleid in nude mit schwarzer Spitze absolut glamourös. Der Schnitt des Minikleids bewegt sich zwischen kantig und elegant und durch Anyas schmale Figur formt der Stoff eine sexy Silhouette. Für einen extravaganten Look sorgt Schmuck aus Diamanten von Tiffany & Co im Wert von knapp 800.000 USD. Die Kommentare im Internet zu ihrem Outfit sprechen für sich: Anya Taylor-Joy sieht einfach fabelhaft aus!