Fashion-Spektakel in London

In London wurden die Fashion Awards 2021 verliehen.

Endlich wieder Mode! In Großbritannien wurden am Montagabend die britischen Fashion Awards verliehen. Auf dem roten Teppich tummelte sich die A-Liga der Influencer, Popszene und der Fashion-Insider: Von großen Roben bis zu Minimal Looks zeigten die Designer, wie zeitgemäßer Glam aussehen kann. Dua Lipa kam in einem puristischen Dress von Maximilian, Priyanka Chopra trug ein Blütenmeer von Richard Quinn, Demi Moore posierte in Fendi.

10/10 © WireImage Adriana Lima © WireImage Kate Beckinsale © WireImage Gillian Anderson © WireImage Zara Larsson © WireImage Lily Allen © WireImage Alexa Chung © WireImage Jordan Dunn © WireImage Dua Lipa © WireImage Demi Moore © WireImage Elsa Hosk

Modewelt trauert

Trotz viel Aufregung und hellem Blitzlichtgewitter war die Stimmung getrübt: Auf der Bühne zollte man dem am Wochenende verstorbenen Designer Virgil Abloh Tribut. Die Modewelt verlieh in berührenden Reden ihrer Trauer Ausdruck. Der Kreativchef der Männerlinie bei Louis Vuitton starb am Sonntag im Alter von 41 Jahren, wie der französische Luxusgüterkonzern LVMH am Abend mitteilte. Er litt an Krebs.