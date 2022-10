× Dieser Schuh feiert sein Comeback!

Lässiges Revival: Der Loafer darf wieder auf die Straßen.

Komfort. Was man in den letzten Jahren, vor allem pandemiebedingt mitverfolgen konnte, ist der große Trend zu flachen Schuhen. Denn während der ständigen Lockdows waren High Heels eher überflüssig. Zweifelsohne ist dadurch der Loafer absolut in Mode gekommen. Auch nicht wunderlich, denn er passt zu (fast) jedem Outfit und ist noch dazu sehr bequem.

Schon in den 80ern begehrt, feiern Stars wie Hailey Bieber oder Karlie Kloss dessen Comeback.

Ob klassisches Schwarz, Animalprint, in Lack oder farbig mit Steinchen – der Schuh ist ein Hingucker.