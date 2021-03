Dass sich die Sonne wieder blicken lässt, tut nicht nur dem Gemüt, sondern auch unseren Outfits gut: Sonnenbrillen komplettieren den Look und setzten ein modisches Statement!

Schon längst sind Sonnenbrillen viel mehr als nur ein Sonnenschutz für die Augen. Sie sind viel mehr ein stylisches Statement-Piece, das an sonnigen Tagen auf keinen Fall fehlen darf. Wir zeigen Ihnen die Trend-Modelle für 2021, die Ihr Outfit im Nu aufwerten!

Farbig

Wer 2021 im Trend sein will, setzt jetzt auf bunte Brillenmodelle! Kein Wunder, denn der Winter war grau genug. Nun muss Farbe her! Die getönten Gläser verändern nicht nur den Look, sondern auch unsere Sicht auf die Welt. Stichwort: Rosartote Bille! Aber auch Gläser in Blau, Gelb oder Grün dominieren heuer die Fashionszene und sind ein absoluter Hingucker. Sie sorgen für den nötigen Farb-Akzent und machen außerdem gute Laune. Besser geht’s doch gar nicht!

Diashow: Bunte Modelle 1/3 Gucci Sonnenbrille um ca. 340 Euro.

2/3 Le Specs "The Ginchiest" Sonnenbrille um ca. 70 Euro.

3/3 H&M Sonnenbrille um ca. 10 Euro.

Eckig

Eine eckige Sonnenbrillen darf 2021 auf keinen Fall in der Kollektion einer Fashionista fehlen. Dabei kann das Modell sowohl breit, als auch schmal sein. Die eckigen Gläser schmeicheln dem Gesicht und verleihen jedem Look sofort einen coolen Touch.

Diashow: Eckige Modelle 1/3 The Attico X Linda Farrow "Marfa" Sonnenbrille um ca. 230 Euro.

2/3 © Urban Outfitters Urban Outfitters Sonnenbrille um ca. 22 Euro.

3/3 Monki Sonnenbrille um ca. 12 Euro.

Cat-Eye

Gekommen um zu bleiben! Cat-Eye-Modelle sind auch 2021 weiterhin im Trend. Die Katzenbrillen waren schon bei Stilikonen, wie Audrey Hepburn oder Marilyn Monroe ultra beliebt. Mittlerweile gibt es sie in vielen verschiedenen Ausführungen. Ob mit Verzierungen an den Spitzen, verspiegelten Gläsern oder übergroßem Design - der Cat-Eye Trend aus den 60er Jahren versprüht stets pure Eleganz und setzt ein feminines Statement. Miau!

Diashow: Cat-Eye-Modelle 1/3 Celine Sonnenbrille um ca. 290 Euro.

2/3 Quay Australia "Harper" Sonnenbrille um ca. 49 Euro.

3/3 Monki Sonnenbrille um ca. 12 Euro.

XXL-Gläser

Auf die Größe kommt es an: Während 2020 winzige Micro-Sonnenbrillen die Laufstege eroberten, tragen wir 2021 XXL-Modelle. IT-Girls wie Paris Hilton setzten bereits vor einigen Jahren auf den Oversize-Trend – nun ist er endlich wieder zurück! Übergroße Brillen sehen nicht nur super glamourös aus, sondern können auch lästige Augenschatten verstecken! Außerdem schützen sie im Vergleich zu Mini-Modellen tatsächlich die gesamte Augenpartie. Tipp: Wählen Sie eine XXL-Brlle mit buntem Kunststoffrahmen. Die ist besonders stylisch und vereint zwei Brillen-Trends in einem!

Diashow: XXL Modelle 1/3 Fendi Sonnenbrille um ca. 280 Euro.

2/3 Le Specs "Air Heart" Sonnenbrille um ca. 59 Euro.

3/3 © Zara Zara Sonnenbrille um ca. 26 Euro.