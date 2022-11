Mode-Trend: Das Must-Have im Herbst 2022.

Kate ist bekannt für ihre stilvollen Outfits und setzt mit ihren Looks Modetrends. So auch bei ihrem letzten Besuch mit Prinz William in der Heathland School in London. Den türkisen Mantel kombinierte sie mit einer farblich abgestimmten Bluse und einer weit geschnittenen Anzugshose im Marlene-Stil.

© Getty Images

Auffällig dabei: Der Schnitt der Hose zaubert extra lange Beine. Die Trendhose gibt es in der aktuellen Kollektion von H&M.