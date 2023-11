Diese drei Style-Regeln schauen wir uns von Amal Clooney ab

Anwältin, Mutter und Ehefrau eines Superstars: Amal Clooney ist für vieles bekannt. Dabei schlummert in der 45-Jährigen noch ein weiteres Talent: Stil-Ikone. Diese Styling-Tipps können wir uns in puncto Büromode von ihr abschauen.

Zwar ist ein Dresscode wie wir ihn kennen in den meisten Jobs längst abgeschafft, doch darum kommen wir noch lange nicht in Jogginghose und Hoodie ins Büro. Schließlich wollen wir uns im Alltag nicht nur wohl fühlen, sondern auch gerne schick aussehen. Wer sich in einen schönen Look hüllt, strahlt in der Regel auch Seriosität aus. Das beste Beispiel dafür? Die Anwältin Amal Clooney. In ihrer edlen Workwear sieht die Powerfrau aus, als könne sie wirklich jeden Fall gewinnen.

Amal Clooney: Diese Style-Regeln schauen wir uns von der Top-Juristin ab

Diesen Look wollen wir auch! Zum Glück gibt es Clooneys Stil auch ganz einfach zum nachstylen. Stützen wir uns auf ihre drei größten Fashion-Regeln, kann beim Business-Styling künftig nichts mehr schiefgehen.

1. In eine hochwertige schwarze Hose investieren

© Getty Images Amal Clooney ×

Kaum ein Kleidungsstück ist so elegant und vielfältig wie eine schwarze Anzughose. Einen klassischen Schnitt muss sie, wie Amal Clooney beweist, aber nicht unbedingt haben. Modisch und trotzdem zeitlos sind Modelle mit ausgestelltem Bein. Amal Clooney beweist: Lieber weniger Hosen im Schrank haben, aber dafür qualitativ hochwertige.

2. Auf edle Sets setzen

© Getty Images Amal Clooney ×

Dass die Outfits der Anwältin immer so toll zusammenpassen, ist kein Zufall. Clooney kleidet sich mit Vorliebe gern in bestehende Sets. Schicke Hosenanzüge und gut sitzende Kostüme machen einem das Leben nicht nur um einiges leichter, sondern wirken auch im Handumdrehen richtig schick.

3. Auf die Macht des Bleistiftrocks vertrauen

© Getty Images Amal Clooney ×

Bei der Workwear kommt es weniger auf Trends, dafür mehr auf klassische Pieces an. Das weiß auch Amal Clooney und setzt immer wieder auf den Büro-Klassiker schlechthin: Bleistiftröcke. Für ihre Termine greift sie immer wieder zu einem knielangen, engen Rock, der nahezu jedes Outfit aufwertet.