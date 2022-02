Die schönsten Looks der Brit Awards 2022

Das sind die besten Red Carpet-Looks der Brit Awards 2022.

Bei der Preisverleihung der Brit Awards in London traf sich am Dienstag wieder das Who's Who der Musik-Branche. Die Gewinnerin des Abends war ohne Zweifel Adele (33), die gleich drei Trophäen mit nach Hause nahm und mit ihrem Armani -Kleid für Begeisterung sorgte. Unter Tränen bedankte sich die 33-Jährige bei ihrem Sohn Angelo und ihrem Ex-Mann Simon Konecki. "Das war unsere gemeinsame Reise, nicht nur meine."

Viel Haut am Red Carpet

Sängerin Olivia Rodrigo (18) glänzte im Pailletten-Kleid von Alexandre Vauthier, die ESC-Gewinner Maneskin im Retro-Look von Gucci und Moderatorin Maya Jama (27) erinnerte im sexy Cut-Out-Dress von Mônot an Cher in ihren besten Zeiten. Die meisten Outfits des Abends zeigte allerdings keine der Damen, sondert Chart-Stürmer Ed Sheeran (30) – er wechselte gleich drei Mal seinen Look. In Erinnerung bleibt mit Sicherheit das Outfit von TikTok-Star Tallia Storm. Die 23-Jährige zeigte im Zweiteiler von Thierry Mugler mehr Haut als alle anderen.

Hier sehen die die besten Looks der Brit Awards 2022