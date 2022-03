Die schönsten Looks <br> am Red Carpet

Sexy Einblicke bei den Critic’s Choice Awards in Los Angeles.

Die Critics' Choice Awards gehören zu den begehrtesten Filmpreisen Hollywoods, und die Verleihung zieht in jedem Jahr die ganz großen Stars nach Los Angeles. Das Who's who der Show-Branche schmiss sich am Sonntag erneut in die schönsten Roben. Während die Hauptveranstaltung im Fairmont Century Plaza stattfand, wurde in London ein spezieller roter Teppich für Stars eingerichtet, die die Reise in die USA nicht antreten konnten. Den aufregendsten virtuellen Auftritt legte eindeutig Schauspielerin und Sängerin Lady Gaga hin. Mit ihrem Gucci-Dress zog das 35-jährige Multitalent alle Blicke auf sich – zu Recht, wie wir finden!

