Die schönsten Looks bei der Fashion Week

Von Diane Kruger bis Katie Holmes – die VIPs stürmen die Fashion-Metropole.

Eine Woche lang war New York wieder der Mittelpunkt der Modewelt. Die besten Designer zeigten von 11. bis 15. Februar ihre Herbst/Winter-Kollektionen für 2022. Nachtürlich war das Mode-Spektakel auch in diesem Jahr ein Magnet für zahlreiche internationale Stars und Mode-Bloggerinnen. Wir zeigen Ihnen die schönsten Looks – lassen Sie sich inspirieren!