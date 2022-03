Die besten Star-Looks der Fashion Week

Wir zeigen Ihnen wer in der Front Row und am Red Carpet modisch für Aufsehen sorgt.

Die Fashion Week in Paris lockt noch bis 8. März jede Menge hochkarätige Promis in die französische Hauptstadt. Bereits der Startschuss am Montag hatte es in sich: Supermodels wie Bella und Gigi Hadid (25, 26), Kaia Gerber (20), Kendall Jenner (26), sowie die 90er-Modelikonen Naomi Campbell (51) und Cindy Crawford (56) präsentierten die Kreationen des Labels Off-White am Laufsteg. Wir zeigen Ihnen wer abseits des Runways in der Front Row und am Red Carpet die beste Figur macht.

Klicken Sie sich durch die besten Outfits!