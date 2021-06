Die 6 heißesten Fashiontrends im Sommer

An diesen sechs Fashiontrends führt diesen Sommer kein Weg vorbei.

An heißen Sommertagen müssen Outfits nicht nur modisch sein und gut aussehen, sie müssen vor allem luftig sein, um nicht ins Schwitzen zu geraten. Welche Fashiontrends dieses Jahr die heiße Jahreszeit dominieren, erfahren Sie hier.

Seide

Besonders angesagt in diesem Jahr sind Kleidungsstücke aus Seide und Teile mit Seidenoptik. Im Trend liegen dabei vor allem Seidentücher, die sowohl als Accessoires als auch als Oberteil getragen und in unterschiedlichen Variationen gebunden werden können. Wie jedes Jahr, sind dabei besonders Crop-Top Varianten angesagt.

© Gettyimages ×

Ein weiteres Highlight sind Seidenkleider. Diese können sowohl leger im Alltag als auch elegant für einen extravaganten Abendlook gestylt werden. Der edle Stoff schmiegt sich an den Körper an und sorgt für eine schlanke Silhouette.

Cut-Out-Kleider

Bereits in den vergangenen Jahren erfreuten sich Cut-Out-Kleider im Sommer höchster Beliebtheit. Dabei handelt es sich um Kleider, deren Stoff an einigen Stellen mit Ausschnitten versehen ist. Besonders begehrt sind Ausschnitte am Rücken und an der Taille.

© Gettyimages ×

Schuhe mit Schnürung

Ein neues Highlight in der Welt der Schuhe sind diesen Sommer Schuhe mit Schnürung. Egal, ob High Heels oder Sandalen, Hauptsache verschnürt. Je weiter nach oben die Bänder am Bein verlaufen, desto besser.

Wide-Leg-Jeans

Tschüss, Skinny Jeans! Nachdem eng anliegende Hosen jahrelang im Trend lagen, sind nun Wide-Leg-Jeans, die deutlich lockerer sitzen und mit weiten Hosenbeinen geschnitten sind, ein Must-Have. An warmen Sommertagen sind sie in der Variante ripped (zerrissen) besonders begehrt. Die Hosen lassen sich besonders gut mit Crop-Tops kombinieren.

Bunte Taschen

Da Sommer-Outfits aufgrund der Hitze oft schlicht gehalten werden, sind knallbunte Taschen ein echter Hingucker in der warmen Jahreszeit. Egal ob rot, grün, blau, gelb oder pink – Hauptsache bunt und auffallend.