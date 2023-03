Der neue Louis Vuitton-Store in Wien

Louis Vuitton Store lockt mit Luxus auf vier Etagen: Der Mode-Tempel hat eine neue Adresse.

Der Wiener Store von Louis Vuitton erstrahlt nun als Shopping-Tempel an einem neuen, größeren Standort am Graben 20 – im ehemaligen Meinl am Graben. Auf vier Stockwerken setzte Peter Marino das lichtdurchflutete Designkonzepts von Standorten wie London, Los Angeles und Ginza in Wien um. Der neue Store zählt zu den größten in Europa und profitiert von Wiens Standort in Mitteleuropa.

Spektakulär

Innen neu, außen wie gehabt: Das von Max Klepf, Oskar Raske und Victor Fiala entworfene und 1898 erbaute Gebäude mit der Prachtfasse erstrahlt in gewohnt edlem Glanz. Auf der riesigen Verkaufsfläche findet sich nicht nur das gesamte Sortiment von Louis Vuitton, sondern auch Kunstwerke und Objekte ganz in Wiener Designtradition. Highlight ist die Treppe mit schwebenden Steinstufen.