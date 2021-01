Das sind die Top 5 Austro-Models

Egal ob Catwalk bei der Fashion Week oder Kampagnen von Luxusmodemarken - diese Models aus Österreich möchte jeder buchen.

Model-Castingshows wie Austria’s next Topmodel haben es uns gezeigt: Begnadete Models kommen nicht nur aus Modemetropolen wie Paris, London, New York oder Mailand. Auch Österreich bringt so einige talentierte und international gefragte Models hervor, die für die bekanntesten Luxuslabels der Welt Kampagnen shooten und über den Laufsteg stolzieren. Egal ob auf dem Catwalk oder vor der Kamera, diese Österreicherinnen ergatterten die gefragtesten Jobs des Modelbusiness.

Greta Elisa Hofer

Diese Newcomerin macht gerade Schlagzeilen! Die 20-jährige Tirolerin hat geschafft, wovon alle Nachwuchsmodels träumen: Sie ist das Gesicht der brandneuen Prada-Kollektion. Der Vertrag mit dem Luxuslabel katapultiert sie direkt an die Spitze der Modebranche. Ihre Markenzeichen: kurze Haare und leuchtend blaue Augen. Von ihr werden wir in den kommenden Jahren sicher noch viel hören!

Helena Severin

© catwalking/Getty

Helena Severin (24) arbeitete als Muse für mehrere Kollektionen des Saint Laurent-Chefdesigners Hedi Slimani. Sie lief auf den größten Laufstegen der Welt für internationale Modehäuser wie Louis Vuitton, Céline und Prada, modelte 2014 für die Dior Kampagne und wurde für zahlreiche Editorials großer Magazine, unter anderem die Vogue, gebucht.

Viktoria Machajdik

Bereits mit nur 16 Jahren gewann Viktoria Machajdik den Österreich-Bewerb des größten Model-Wettbewerbs der Welt (Elite Model Look). Danach folgten Shootings für die italienische Vogue und die Glamour. Auf dem Laufsteg ist sie ebenso gefragt, was ihr Jobs bei Fashionshows von Dolce & Gabbana, Prada und Armani einbrachte. Zudem war sie schon dreimal Fitting Model für die Marke Etro, was eine besondere Ehre ist, da die Kollektionen nach ihren Maßen geschneidert wurden. Ihr Markenzeichen: die besonders feinen Gesichtszüge und ihr feenhaftes Aussehen.

Nadine Leopold

© WireImage

Die 27-Jährige hat es in die Königsklasse der internationalen Modelliga geschafft: Als Dessous-Engel schwebte sie bereits über den Laufsteg bei der Victoria's Secret Show. Damit ist sie das erfolgreichste Model Made in Austria. Die Kärntnerin gehörte auch zum Model Squad von E! – einer Realitysoap über das Fashion-Business. 2020 ging sie unter die Podcast-Hosts ("I choose me") und spricht in ihrer Sendung auch über ernste Themen wie Sinnfindung und mentale Gesundheit.

Stella Lucia

© Getty Images Entertainment

Ein Superstar der Laufsteg-Szene: die 21-Jährige Stella Lucia Deopito lebt in New York, defiliert aber seit Jahren als It-Model über die internationalen Laufstege – von Gucci über Chanel bis Fendi. 2019 zierte sie sogar das Cover der Vogue Russia und Vogue Portugal. Entdeckt wurde die Steirerin mit 14 Jahren, nur zwei Jahre später lief sie schon auf der Pariser Fashion Week.