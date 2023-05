„Next generation #sowiedubist“

Das Team der Mission Austria samt seinen 18 Kandidat:innen und Coaches machte letzte Woche im großartigen Single-Hotel AVIVA halt. Dort fand das Missen und Mister Trainingscamp der Mission Austria statt.

Es ging vor allem darum, wer bei dem Finale der Miss und Mister Austria Wahl 2023 am 29. Juni in Wien antreten darf.

Insgesamt 10 Finalist:innen sind dem Sieg nun einen Schritt nähergekommen. Mission Austria Mastermind Kerstin Rigger meint: „Die Auswahl ist uns allen nicht leicht gefallen“, „Es waren so viele tolle Bewerber:innen dabei, ich bin sehr froh, dass wir diese Entscheidung alle gemeinsam getroffen haben. Und gratulieren den Finalist:innen sehr herzlich.“ Weitere Ziele der Mission Austria Academy sind herauszufinden, wer auf welchem Gebiet besonders begabt ist und den Kandidat:innen viel Wissenswertes mit auf den Weg zu geben.

© Kerstin Rigger | Stefan Kokovic ×

Das Programm des Trainingscamps

Das Team der österreichischen Staatsmeisterin im Bereich Make-Up, Diana Mayrhuber, zeigte professionelle Schminktipps, Starfriseur Dieter Ferschinger sprach über die neuesten Stylingmethoden, Vienna Fashion Week Organisatorin Elvyra Geyer war für das Catwalk-Training zuständig, Carolin Sedlak übernahm das Moderationstraining und Georg Hochedlinger eine Social Media Schulung, und Dr. Julia Schürz war für den rechtlichen Part zum Thema Copyright etc. zuständig. Dank dem vollen Programm und den Annehmlichkeiten des Viersterne Superior Hotels AVIVA war das Trainingscamp ein voller Erfolg.

„Es waren richtig tolle Tage mit viel Spaß und viel Know-How“, so Kerstin Rigger, „Wir freuen uns schon jetzt auf den großen Event im Juni. Und möchten uns auch bei allen bedanken, die es nicht in die Finalrunde geschafft haben, ihr wart einfach großartig.“

Die Finalisten und Finalistinnen

Finalisten Mister:

Johannes, 27, aus Niederösterreich/Weiten

Andreas, 27, aus Wien

Marco, 25, aus dem Burgenland/Oberpullendorf

Alexander, 27, aus Wien

Alois, 28, aus Salzburg/Saalfelden

Finalistinnen Missen:

Talisa, 21, aus der Steiermark/Hartberg

Patricia, 23, aus Niederösterreich/Matzen

Valentina, 23, aus Oberösterreich/Hohenzell

Sandra, 29, aus Wien

Lilly, 20, aus Kärnten/Seeboden

Die Finalist:innen der Miss und Mister Austria Wahl 2023 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Johannes | Monika Fellner © Patricia | Monika Fellner © Andreas | Monika Fellner © Talisa | Monika Fellner © Marco | Monika Fellner © Valentina | Monika Fellner © Alexander | Monika Fellner © Sandra | Monika Fellner © Alois | Monika Fellner © Lilly | Monika Fellner

Die Ziele der Mission Austria

„Wir möchten junge Menschen in ihrem Werdegang dahingehend unterstützen, dass sie ihr Potential erkennen und mit beiden Beinen fest im Leben stehen,“ so Kerstin Rigger über ihre Initiative mit Mission Austria, „Wir freuen uns, Persönlichkeiten kennenzulernen und sie bei ihrem Vorhaben etwas zu bewegen, supporten zu dürfen. Und eines ist uns besonders wichtig, eine natürliche Ausstrahlung, die keiner Filter bedarf! 90-60-90 war gestern, darum geht es schon lange nicht mehr. Wir möchten unsere Miss und unseren Mister auch nachhaltig nach dem Amtsjahr begleiten und weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Egal wohin es sie zieht. Wir haben ein großes Netzwerk, das wir national und international zum Thema Praktikumsplätze, Weiterbildungen etc. aufmachen können. Eines ist uns allerdings wichtig: die beiden sollen einen ungefähren Plan für ihr Leben haben und sich auch selbst dafür engagieren. Das ist die Natürlichkeit von der wir sprechen, coole Persönlichkeiten, die nicht den kurzfristigen WOW-Effekt suchen.“

Mehr Informationen finden Sie unter www.mission-austria.at