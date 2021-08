Das sagt Armani über Merkels Stil

"Fand ihren Stil immer interessant": Angela Merkels maßgeschneiderte Jacketts strahlen Selbstsicherheit aus.

Italiens Modeschöpfer Giorgio Armani kann dem Kleidungsstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel durchaus etwas abgewinnen. "Ich fand ihren Stil immer interessant, ihre maßgeschneiderten Jacketts mit dazu passenden Hosen", sagte der 87-Jährige dem "Zeitmagazin". Dieser Stil strahle Selbstsicherheit aus und gebe einer Frau die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit anzugtragenden Männern in Wettbewerb zu treten, erklärte die Modelegende aus Piacenza südöstlich der Mode-Metropole Mailand. Armani zählt zu den erfolgreichsten Modedesignern der Welt. Die Marke ist unter anderem für ihre Anzüge bekannt. 1975 gründete er das Label. Armani zählt zu den erfolgreichsten Modedesignern der Welt. Die Marke ist unter anderem für ihre Anzüge bekannt. 1975 gründete er das Label.

Auch Anna Wintour bewundert sie

Auf von Vogue-Chefin Anna Wintour hat nur Lob für den Stil von Angela Merken übrig. 2019 sagte sie gegenüber dem Zeit-Magazin, dass der Stil der deutschen Kanzlerin "sehr authentisch" sei. "Ich bin froh, dass sie diesen wiedererkennbaren Stil hat", so das Fazit von Wintour. "Sie wirkt auf mich wie jemand, der weiß, wer er ist. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie versucht, sich zu verstellen. Dafür bewundere ich sie." Die Powersuits in Signalfarben dürfen also bleiben und sollten uns auch zu mehr Modemut sowie einem eigenen, starken Stil inspirieren.