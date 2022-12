Das Jahr 2022 war von vielen Namen in der Modebranche gezeichnet: Alessandro Micheles bei Gucci, Balenciagas Siegesserie, Raf Simons und viele weitere. Neben großen Namen gab es aber auch Verluste und Umstellungen einiger Branchengrößen, sowie Rebranding von Supermodels.

Inmitten des Chaos gab es auch Momente stiller Brillanz: Kate Moss' Flanellhemdpflege von New Bottegas, Matthieu Blazy, Rihannas Umstandsmode und Jodie Turner-Smiths Neuerfindung des alten Hollywood-Glamours. Hier ist das Modejahr 2022 für Sie zusammengefasst:

Jänner

Der Beginn des Jahres wurde gleich von zwei Trauernachrichten überschattet: Der Tod von André Leon Talley und Manfred Thierry Mugler lasteten schwer auf der Modewelt, die wirkliche Wegbereiter im wahrsten Sinne des Wortes verlor.

Zur selben Zeit brachte Virgil Ablohs seine letzte Kollektion für Louis Vuitton heraus. Der ehemalige Vogue-Redakteur Pierpaolo Piccioli ebnete den Weg dafür, wie ein vielfältigeres Bild von Haute Fashion Salons aussehen könnte.

Februar

Diese Saison wurde durch Haartransformationen (Rothaar Kendall), Promi-Cameos (Julia Fox bei LaQuan Smith und Hunter Schafer für Prada), und Supermodel-Reunions (Naomi Campbell, Amber Valletta, Helena Christensen und Cindy Crawford für die letzte Off-White-Show von Virgil Ablohs) gekennzeichnet.

Aber auch Adele und ihr 70-Pfund-Valentino-Kleid bewegte die Modewelt in diesem Monat, sowie Kim, die mit ihrer Balenciaga-Kampagne neben der französischen Modekönigin Isabelle Huppert positioniert wurde.

März

Die Oscars waren von gewohntem Prunk gezeichnet, hingegen stachen die diesjährigen Academy Awards und BAFTAs durch ihre Schlichtheit hervor. Schwarztöne erinnerten an die Time's Up-Bewegung auf dem roten Teppich, weiße Hemden signalisierten eine pragmatische Herangehensweise an Abendgarderobe und Stars blickten in Archiv-Looks in die Vergangenheit.

An anderer Stelle läutete Harry Styles mit ein wenig Hilfe von Molly Goddard eine zarte neue Ära ein, Alexa Chung schloss ihr gleichnamiges Label und eine hochschwangere Rihanna beendete die Paris Fashion Week mit einem Babydoll-Dior-Spitzenlook.

April

Die Queen feierte ihren 96. Geburtstag mit einem neuen königlichen Porträt.

Mode-Highlight des Aprils war dennoch definitiv die Multi-Millionen-Dollar-Hochzeit der Peltz Beckhams in Florida.

Mai

Cannes strahlte auch dieses Jahr gewohnt, doch dieses Jahr in Regenbogenfarben. Denn: Farbe ist in! Der rote Teppich mit bunten Tönen regelrecht überflutet.

Der Mai wäre nicht der Mai ohne die Met Gala. Zahlreiche Stars, darunter Kim Kardashian, Blake Lively und Dutzende weitere ließen sich den Abend nicht entgehen.

Juni

Barbiecore dominierte die Mode. Im Juni und Kate Middleton strahlte in einem weißen McQueen-Anzug von Bianca Jagger, während Kate Moss ihr eigenes Stück seltener Modegeschichte trug - einen John Galliano Frühjahr/Sommer 1993 Union Jack.

Kendrick Lamars Glasto-Look mit einer maßgeschneiderten Titan- und Pavé-Diamant-Krone von Tiffany & Co. überschattete eine ruhige Herrenshow-Saison, als er das 137-karätige, 200g-Design in seine Festival-Performance integrierte und gleichzeitig auf die Rücknahme des Abtreibungsrechts für Frauen in den USA Tage zuvor verwies.

Juli

Herzlichen Glückwunsch für Bennifer, die endlich in Vegas heirateten und die Flitterwochen in Paris genießen konnten.

Eine Frau beeindruckte bei den Couture-Shows nachhaltig: Florence Pugh.

August

Der Titel, der am besten gekleideten in Venedig gehörte ganz Jodie Turner-Smith, die jede Premiere als Gelegenheit sah, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Es gibt großartige Kleidung auf dem roten Teppich und dann gibt es die Art von Kleidung auf dem roten Teppich, die einen Platz in der Geschichte Hollywoods verdient.

Ein Moment auch für Issey Miyake, der im Alter von 84 Jahren starb. Der legendäre japanische Modedesigner hinterließ ein Loch in einer Branche, die seine Leichtigkeit und die stille Freude, mit der er alles, was er berührte, immer nutzen konnte.

September

September war das Monat der Fashion Weeks. Zahlreiche Looks für die kommende Saison wurden präsentiert. Die London Fashion Week wurde jedoch von der Nachricht vom Tod der Queen erschüttert. Burberry, Raf Simons und Dutzende andere Designern änderten ihre Pläne für die Shows oder sagten sie gänzlich ab.

Besonders in Erinnerung blieb auch Bella Hadid, die bei der Coperni-Show im Zuge der Pariser Fashion Week ein Kleid aufgesprüht bekommen hat.

Oktober

Heidi Klum, die "Queen of Halloween" übertraf sich wieder mal selber. In diesem Jahr wurde aus ihr ein Regenwurm.

November

Nach fast Jahren als Chefdesigner von Gucci kündigt Alessandro Michele seinen Rücktritt an.

Dezember

Was das ganze Jahr über im Trend war, war auch in der kühlen Jahreszeit das absolute Lieblingsstück der Stars: Das Nacktkleid. Neben der Trendfarbe Pink war dieses das ultimative Must-Have.

Mit einer trauriger Nachricht für die Modewelt endet das Jahr 2022: Mode-Ikone Vivienne Westwood ist tot

