× Cindy Crawford und Kaia Gerber strahlen im Partnerlook um die Wette

Wenn es bei den Olympischen Spielen auch eine Medaille für das beste Mutter-Tochter-Gespann gäbe, würden Cindy Crawford und Kaia Gerber sicher Gold gewinnen. Im Partnerlook sorgten die beiden jetzt für Verwechslungsgefahr.

Kaia Gerber und Cindy Crawford teilen nicht nur die gleichen Gene, sondern auch ihren guten Modegeschmack. Denn eines ist sicher: Wenn das Mutter-Tochter-Duo zusammen unterwegs ist, wird es stilsicher und der Ausflug zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris war da keine Ausnahme. Für ihren gemeinsamen Auftritt beim Omega Event strahlen die beiden in schwarzen Looks um die Wette.

Wie die Mutter, so die Tochter

Am Samstagabend besuchte das Supermodel-Duo die Eröffnung des Omega House in Paris, wo man die beiden kaum unterscheiden konnte. Für diesen Anlass wählten Cindy Crawford und ihre 22-jährige Tochter nämlich ähnliche Varianten eines schwarzen Minikleides.

© Getty Images ×

Kaia trug ein superkurzes Kleid mit Spaghetti-Trägern und tiefem, drapiertem Ausschnitt. Zu dem Look kombinierte sie rote Kitten-Heels, eine schlichte Diamantkette und eine auffallende Armbanduhr. Mama Cindy bevorzugte eine etwas längere Variante und posierte in einem knielangen schwarzen Midi-Kleid vor den Fotografen. Mit ihrer kirschroten Clutch und der Pediküre setze die 58-Jährige ebenfalls rote Akzente.

Die Stil-Ikonen verzaubern Paris

Ein paar Stunden zuvor verfolgten die beiden die Wettkämpfe vom Ufer der Seine aus und stahlen mit ihren Looks allen die Show. Damit gehören die Models zu einer ganzen Reihe an Stars, die für die Olympischen Spiele 2024 nach Paris gereist sind. Auch Zendaya, Charlize Theron und Co. sorgten mit ihren Auftritten bereits für Wirbel.

In einem Instagram Posting teilte Cindy ein paar Eindrücke vom Sport-Event. Crawford trug ein marineblaues Tank-Top, das sie mit einer hoch taillierten Hose und passenden weißen Sneakern kombinierte. Ihre Tochter trug ein trägerloses graues Minikleid mit einem Gürtel-Detail sowie ein Paar schwarze kniehohe Stiefel. Zusammen feuerten sie das Team der USA an, das sich am ersten Abend direkt über eine Goldmedaille freuen durfte.