× Cara liebt Karl

"Kleidung sollte von jedem getragen werden können!" Model Cara Delevingne stellt hohe Ansprüche an ihre erste Design-Collab mit der Brand Karl Lagerfeld.

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die 30-jährige Britin neben Modeln, Schauspielern, Autorin nun auch als Designerin versucht. Wenn sie dabei noch in die genialen Fußstapfen von Modezar Karl Lagerfeld treten darf, kann man das durchaus unter "Life Goal" verbuchen. Mit der Pariser Brand Karl Lagerfeld lanciert sie ihre erste, genderlose Linie.

Wie kam es denn zur Kollaboration mit der Marke Karl Lagerfeld?

Cara Delevingne: Als Karl verstorben ist, hat mich Karl Lagerfeld gefragt, ob ich beim Design eines Tribute-Limited-Edition-Shirts helfen will. Das war vor zwei Jahren und die Erlöse gingen zu "Sauver la Vie", einer Charity für medizinische Forschung an der Paris Descartes University, die Karl für so viele Jahre unterstützt hat. Danach wollten wir auch weiterhin zusammenarbeiten, so kam es zur dieser Kollaboration mit dem Fokus auf genderlose Styles.

Wie kleiden Sie sich?

Delevingne: Ich persönlich kleide mich in einer Art, die mir erlaubt, mit Gender zu spielen. Beim Gedanken an eine Kollektion, die meinem Stil entspricht, war mir klar, dass diese genderlos sein muss.

Glauben Sie, dass Unisex die Zukunft der Mode ist?

Delevingne: Ich denke, Kleidung sollte die Fähigkeit haben, von jedem getragen werden zu können.

Was ist die Botschaft hinter der Kollektion?

Delevingne: Nachdem es eine genderneutrale Kollektion ist, geht's um Inklusivität. Es ist egal, wie man sich identifizierst. Die Teile sind für jeden gemacht.

Was ist ihr Lieblingsstück aus der Kollektion und warum?

Delvingne: Ich liebe die wendbare Bomberjacke. Der blaue Faux Fur ist so weich, dass er sich wie eine Wolke anfühlt!

Was war der denkwürdigste Augenblick für Sie während dieser Kollaboration?

Delevingne: All die Kleidungsstücke zum ersten Mal in live zu sehen war ein "Kneif mich kurz"-Moment.

Wie viel kreativen Input haben Sie in die Kollektion gesteckt?

Delevingne: Ich habe intensiv mit dem Designteam von KARL LAGERFELD zusammen gearbeitet. Wir sind die Entwürfe für Monate durchgegangen, um kontinuierlich Ideen zu teilen und Anpassungen vorzunehmen. Hun Kim, der Design Director und das Kreativteam kamen zu mir, während ich in Prag gefilmt habe. So konnten wir an der Kollektion arbeiten und ich verbrachte viel Zeit im Studio in Amsterdam. Ich wollte sichergehen, dass die Kollektion wirklich meinen Stil reflektiert.

Wie würden Sie die Kollektion jemanden beschreiben, der sie nicht gesehen hat?

Delevingne: Stylish, lustig und etwas für jeden.

Können Sie sich an das erste Mal erinnern, als Sie Karl getroffen haben?

Delevingne: Es war bei meiner ersten Chanel Show, und das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war ich sofort von seiner Güte und Großzügigkeit begeistert.

Was hat ihnen Karl gelehrt?

Delevingne: Karl hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, die eigene Verrücktheit anzunehmen. Er war einzigartig, er selbst und es war ihm egal, was andere darüber dachten. Ich versuche, mit dieser Einstellung jeden Tag zu leben.

Was war der lustigste Moment mit Karl?

Delevingne: Abend zu Essen mit ihm, ihm Fragen zu stellen und seinen Geschichten zu lauschen. Das hat mich immer mit Wangenschmerzen zurückgelassen, weil ich so viel gelacht habe.

Welche drei Dinge haben Sie am meisten an Karl geliebt?

Delevingne: Seine Kreativität, seinen Intellekt und seine Liebe für die Menschen, die ihm wichtig waren.

Was denken Sie, wäre seine Reaktion auf die Kollektion?

Delevingne: Ich weiß, er würde sie lieben. Und das ist der schönste Lohn an dieser Erfahrung.

Was ist ihre liebste Erinnerung an Lagerfeld?

Delevingne: Eine meiner besten Erinnerungen ist, mit Karl alleine zu sitzen und seine Geschichten über seine Vergangenheit zu hören. Sein Leben war so faszinierend. Ihn kennenzulernen ist die wertvollste Erinnerung. Ich werde immer jeden Moment schätzen, den wir gemeinsam hatten. Seine Persönlichkeit war inspirierend und ich war immer begeistert, in seiner Nähe zu sein.

Ihrer Meinung nach: Was ist Karls größtes Vermächtnis?

Delevingne: Karl ist sein eigenes größtes Vermächtnis. Alles, was er gemacht hat, wird immer in Erinnerung bleiben und als Inspiration für künftige Generationen gesehen werden.