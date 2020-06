Heute steigt das große Influencer-Event

Zum mittlerweile sechsten Mal veranstaltet MADONNA ein Event ganz im Zeichen der digitalen Branche – krisenbedingt heuer leider ohne große Party, dafür als mehrstündiges Format im Live-TV. Auf dem Programm stehen Panels und Talks mit diversen Experten aus der Blogosphäre zu Themen wie Social-Media-Marketing, Monetarisierung des Blogs oder rechtliche Facts.

Sie kürten die Top-Blogger

Darüber hinaus werden wieder die begehrten MADONNA Blogger Awards in neun Kategorien verliehen werden. Wie gewohnt haben die Leserinnen und Leser über die oder den besten Content Creator in der jeweiligen Sparte per Online-Voting entschieden. Bei der Auswahl der Nominierten wurde vornehmlich auf die Echtheit der Follower und Likes geachtet. Weitere Kriterien für die engere Auswahl der digtalen Persönlichkeiten: spannende Kooperationen und unternehmerische Projekte in den letzten Monaten, ebenso wie das Vorhandensein eines authentischen Blogs. Neu im Rennen war in diesem Jahr die Kategorie Tik Tok, da die chinesische Video-Plattform nicht zuletzt auch in den Lockdown-Wochen (bei einem erwachseneren Publikum) einen enormen Hype erlebte.