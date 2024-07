Blake Lively und Gigi Hadid begeistern in "Deadpool & Wolverine"-Looks

Bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine" in New York zogen Blake Lively und Gigi Hadid mit ihren abgestimmten Outfits alle Blicke auf sich.

Zur Weltpremiere des Films "Deadpool & Wolverine" stellten Blake Livley und Gigi Hadid mit ihren zum Film passenden Outfits alle in den Schatten. Die Ehefrau von Hauptdarsteller Ryan Reynolds zeigte sich in einem von dessen Figur Deadpool inspirierten Look, BFF Gigi Hadid in einem abgestimmten Wolverine-Look.

Blake Lively erschien im roten Ensemble

Zu dem Anlass hatte sich Blake Lively für einen figurbetonenden schulterfreien Catsuit von Atelier Versace entschieden. Der Einteiler des Hollywoodstars war an den Seiten mit aufwendigen Perlenapplikationen verziert, die Rosen und Dornen darstellten. Ihr Outfit wurde mit Handschuhen und glänzenden Stilettos perfektioniert.

Ihre langen blonden Haare trug sie in einem hohen Pferdeschwanz gebunden. Darunter kamen funkelnde Diamantohrringe in Pfeilform zum Vorschein. Außerdem hatte Blake Lively eine schwarze, paillettenbesetzte Handtasche mit Ketten-Details dabei.

Gigi Hadid kam im gelben Outfit

Gigi Hadid entschied sich ebenfalls für einen einfarbigen Look. Das Supermodel erschien in einem Outfit von Miu Miu in strahlendem Gelb, passend zum Wolverine-Look. Die 29-Jährige wählte ein trägerloses knappes Top und einen dazu passenden, Low-Waist-Lederrock, den sie mit einem breiten Wildledergürtel kombinierte.

Ihren blonden Bob trug Gigi Hadid nach hinten gestylt, ihren Pony trug sie dabei zu einer hohen Welle frisiert. Dazu wählte sie schwarze Riemchen-Pumps, breite Armreifen und eine gelbe Lederhandtasche. Auch an Hals und Ohren trug sie auffälligen Schmuck.

Reynolds und Jackman wurden zur Nebensache

Im Vergleich zu Blake Lively und Gigi Haid erschienen die beiden Protagonisten des Films, Ryan Reynolds und Hugh Jackman in unauffälligen Looks. Die Schauspieler kamen in klassischen, schwarzen Anzügen.

"Deadpool & Wolverine" startet am 24. Juli in den Kinos.